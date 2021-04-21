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Российский МИД ответил на громкое заявление чешских властей

Антон Мельников
21 апреля, 2021 23:35
1 мин
Антон Мельников
21 апреля, 2021 23:35
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Министерство иностранных дел РФ предлагает Чехии общаться ультиматумами внутри НАТО. В контактах с российской стороной такой тон недопустим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО, - заявила Захарова. - С Россией такой тон недопустим».

Она добавила, что ведомство продолжит «разговор» с чешским представителем завтра, 22 апреля, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, ранее сегодня глава МИД Чехии поставил ультиматум, согласно которому Россия должна вернуть высланных ранее дипломатов. В случае отказа, республика вышлет еще одну группу дипломатов РФ со своей территории.

Ранее на резкое заявление чешского министра отреагировал пресс-секретарь президента РФ.

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ТЕГИ
МИД
Мария Захарова
Чехия
МИД РФ
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