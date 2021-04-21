Кремль дал ответ на обращенный к нему ультиматум иностранного государства

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прозвучавший сегодня, 21 апреля, ультиматум Чехии.

Он заявил, что с Россией бессмысленно вести диалог «стилистике требований».

Песков подчеркнул, что такую позицию выразил сам президент РФ Владимир Путин в своём сегодняшнем послании Федеральному собранию.

«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», - приводит слова Пескова «ТАСС».

Напомним, ранее сегодня новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия должна принять обратно всех высланных ранее дипломатов. В противном случае – республика вышлет еще одну группу дипломатов российской стороны. Подробнее в нашем материале.