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Политика
Кремль дал ответ на обращенный к нему ультиматум иностранного государства
21 апреля, 2021 21:30
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прозвучавший сегодня, 21 апреля, ультиматум Чехии.
Он заявил, что с Россией бессмысленно вести диалог «стилистике требований».
Песков подчеркнул, что такую позицию выразил сам президент РФ Владимир Путин в своём сегодняшнем послании Федеральному собранию.
«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», - приводит слова Пескова «ТАСС».
Напомним, ранее сегодня новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия должна принять обратно всех высланных ранее дипломатов. В противном случае – республика вышлет еще одну группу дипломатов российской стороны. Подробнее в нашем материале.
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