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Политика

Кремль дал ответ на обращенный к нему ультиматум иностранного государства

Антон Мельников
21 апреля, 2021 21:30
1 мин
Антон Мельников
21 апреля, 2021 21:30
1 мин
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал прозвучавший сегодня, 21 апреля, ультиматум Чехии.

Он заявил, что с Россией бессмысленно вести диалог «стилистике требований».

Песков подчеркнул, что такую позицию выразил сам президент РФ Владимир Путин в своём сегодняшнем послании Федеральному собранию.

«Именно сегодня в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований», - приводит слова Пескова «ТАСС».

Напомним, ранее сегодня новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что Россия должна принять обратно всех высланных ранее дипломатов. В противном случае – республика вышлет еще одну группу дипломатов российской стороны. Подробнее в нашем материале.

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Дмитрий Песков
Чехия
Дипломатия
Россия
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