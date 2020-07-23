Российский истребитель отогнал американский самолет от границ над Черным морем

Политика

Фото: militaryarms

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон у границ России над Черным морем.

Как сообщает Национальный центр управления обороной России, весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения границы РФ не допущено.

Ранее президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, в ходе котрого американский лидер напомнил о необходимости контролировать вооружение Китая.