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Российский истребитель отогнал американский самолет от границ над Черным морем

Анастасия Красильникова
23 июля, 2020 20:52
1 мин
Фото
Фото: militaryarms

Российский истребитель Су-27 перехватил американский самолет-разведчик Р-8А Посейдон у границ России над Черным морем.

Как сообщает Национальный центр управления обороной России, весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, а нарушения границы РФ не допущено.

Ранее президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, в ходе котрого американский лидер напомнил о необходимости контролировать вооружение Китая.

темы
США
Россия
вооружение
разведка
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