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Трамп напомнил Путину о необходимости контролировать вооружение Китая

Анастасия Красильникова
23 июля, 2020 20:32
1 мин
Фото
Фото: Flickr

Президенты России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор, в ходе котрого обсудили ситуацию с COVID-19 и контроль над вооружениями.

По словам представителя Белого дома Джадда Дира, Трамп в ходе беседы вновь подтвердил, что американская сторона привержена эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готова к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений.

В Кремле добавили, что лидеры стран также обменялись взаимными поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.

темы
Владимир Путин
вооружение
Дональд Трамп
Китай
1 мин