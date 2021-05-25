Российские власти прекратили поиски главного конкурента Александра Лукашенко

Политика

Оппозиционный белорусский политик и экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская теперь отсутствует в базе данных разыскиваемых МВД России лиц.

Ранее она значилась в межгосударственном розыске «на основании статьи УК». По данным российского ведомства, в розыск она была объявлена Минском по статье о призывах к свержению конституционного строя и действиям, направленным на вред нацбезопасности.

Теперь российские правоохранители Тихановскую не разыскивают, сообщает РИА «Новости».

В прошлом году Тихановскую объявили в розыск в России. Данные о ней легко пробивались по поиску на сайте МВД. Сама политик скрывается от преследования белорусских властей в Европе.