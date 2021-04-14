Российские телеканалы получили инструкцию не показывать Парк Покорителей Космоса целиком

Политика

Парк Покорителей Космоса в Энгельсе, куда 12 апреля приезжал президент России Владимир Путин, может стать причиной посадки чиновников. Федеральные каналы получили инструкцию не показывать комплекс целиком, чтобы не возникало лишних вопросов, на что потрачен почти миллиард рублей.

Об это написал Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ. По его словам, парк не смог никого поразить своим размахом.

Фото в сети вызывают большое количество вопросов: что могло стоить таких денег - плитка, парковка или мемориальная стена?

Телеканалы не показали и самого председателя Госдумы Вячеслава Володина, который демонстрировал Путину благоустройство за 850 млн рублей.

Ранее Первый канал удалил видео со «второй женой» главы Чечни Рамзана Кадырова.