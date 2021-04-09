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После выхода расследования о «второй жене» Кадырова Первый канал удалил видео с ней

Лилия Караева
9 апреля, 2021 11:21
2 мин
Лилия Караева
9 апреля, 2021 11:21
2 мин
Рамзан Кадыров
Страница Рамзана Кадырова «ВКонтакте»

С сайта Первого канала пропало видео с конкурса красоты в Чечне, на котором глава республики Рамзан Кадыров мог познакомиться со своей «второй женой». Репортаж исчез после выхода расследования о супругах чеченского лидера и их имуществе.

Сюжет отчетливо показал Фатиму Хазуеву - согласно выводам журналистам «Проекта», она является второй и неофициальной женой Кадырова. При переходе на ссылку, где был репортаж, появляется сообщение «Страница не найдена».

Фрагмент из сюжета 15-летней давности издание показало в расследовании, которое вышло 7 апреля. Журналисты считают маловероятным, что сюжет удалили случайно.

Отмечается, что всего было четыре материала о конкурсе. Только на одном была показана Хазуева - именно этот сюжет исчез с сайта. Три остальных репортажа с другими конкурсантками до сих пор можно посмотреть.

Напомним, в расследовании говорилось, что в 2006 году на первом и последнем конкурсе красоты в Чечне Кадыров познакомился с 15-летней Хазуевой. Сейчас ей принадлежит дворец в элитном районе Грозного, а также несколько квартир в Москве.

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Рамзан Кадыров
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Первый канал
Вторая жена
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