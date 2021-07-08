Российские Су-24 не хотели напугать премьера Испании и президента Литвы на авиабазе НАТО
Два российских бомбардировщика Су-24, выполняя плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря, не хотели напугать премьера Испании Пеедро Саанчеса и президента Литвы Гитанаса Науседу.
Минобороны России сообщило, что российские бомбардировщики 8 июля выполняли плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Границ других государств самолеты не нарушали, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Ранее сообщалось, что пресс-конференция Саанчеса и Науседы была срочно остановлена прямо во время выступления литовского лидера.
Пресс-конференция проходила на авиабазе НАТО в литовском Шяуляе (странный выбор места). Встречу лидеров Испании и Литвы с журналистами прервала тревога, причиной которой стали российские военные самолеты.
Прямо во время выступления литовского президента в ангар ворвались летчики для вылета якобы на перехват.