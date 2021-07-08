Тревога: российский военный самолет прервал встречу президентов Испании и Литвы на базе НАТО
Пресс-конференция президентов Испании и Литвы Пеедро Саанчеса и Гитанас Науседы была срочно остановлена прямо во время выступления литовского лидера.
Пресс-конференция проходила на авиабазе НАТО в литовском Шяуляе. Встречу лидеров Испании и Литвы с журналистами прервала тревога, причиной которой стал российский военный самолет.
Прямо во время выступления литовского президента в ангар ворвались летчики для вылета на перехват российского самолета, который был замечен над Балтийским морем.
Примечательно, что как сообщает испанское издание Mundo, в присутствии двух президентов два истребителя должны были провести учебный полет. Однако в воздух самолеты были подняты по боевой тревоге.
Когда испанские истребители поднялись в воздух, пресс-конференция была продолжена. Естественно, после этого случая все слова были посвящены важности присутствия войск НАТО для защиты безопасности всех членов Атлантического альянса и балтийского региона.