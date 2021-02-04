Российские спецслужбы отвергли обвинения в атаках на США

Политика

США голословно обвиняют Россию в кибератаках и тем самым стараются сформировать негативный образ страны и оправдать свои действия. Об этом на «Инфофоруме-2021» рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) РФ Николай Мурашов.

«Целью подобных заявлений является формирование в глазах мировой общественности образа агрессии, дестабилизирующей обстановку в международном киберпространстве и, как следствие, оправдание применения мер противодействия», - сообщил замглавы НКЦКИ (создано по распоряжению ФСБ).

Также Мурашов заявил, что обвинения Вашингтона в адрес России в спонсорстве хакерской группы «Энерджик био», якобы атаковавшей США, голословны, отмечает ФБА «Экономка сегодня».

Он добавил, что по всему миру разворачиваются специальные подразделения хакеров, которые управляются военными США. Как минимум, известно о трёх точках базирования таких «киберподраздалений» - на территории Черногории, в Македонии и на Украине.

Мурашов отметил, что руководство этих «киберподраздалений» открыто признаёт, что формирования обладают «силами и средствами для проведения кибератак». Кроме того, подобные атаки используются «против любой информационной инфраструктуры, из которой, по их мнению, исходит угрозы», передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что российские больницы оказались заражены вредоносным вирусом.