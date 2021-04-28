Российские спасатели отправились в Индию после слов Владимира Путина

Политика

МЧС России отправило два самолета в Индию, на борту которых гуманитарная помощь.

Груз предназначен для борьбы с COVID-19. Ил-76 вылетел в Нью-Дели в 19:30 по мск. Первый борт отправили днем.

Ведомство доставят в Индию более 22 тонн гуманитарной помощи. На борту - лекарственные препараты, медицинские изделия и оборудование для борьбы с коронавирусом.

Поставку гуманитарной помощи согласовали во время телефонного разговора российский лидер России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, Российский фонд прямых инвестиций отправит в Индию вакцину от коронавируса «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID-19, сообщил глава фонда Кирилла Дмитриева. По его словам, первые дозы препарата поступят 1 мая.