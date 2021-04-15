Российские и белорусские силы ПВО будут нести совместное боевое дежурство

Политика

Военнослужащие противовоздушной обороны ВС России и Беларуси начнут совместное боевое дежурство по противовоздушной обороне. Об этом сообщил командующий ВВС и войсками ПВО республики генерал-майор Игорь Голуб.

Как заявил Голуб, российские и белорусские военные приступят к несению совместного боевого дежурства летом этого года на одном из аэродромов Беларуси.

Министры обороны России и Беларуси утвердили план действий дежурных сил в рамках Единой региональной системы ПВО в конце прошлого года.

Голуб также отметил, что военнослужащие двух союзных государств постоянно задействованы в совместных тренировках по ПВО, пишет «РИА Новости».

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Военные учения пройдут в середине сентября на территории России и Беларуси.