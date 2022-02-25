Разведка России не выпустит из Украины Александра Турчинова, который исполнял обязанности президента в 2014 году
Российские разведчики получили особый приказ не дать скрыться бывшему секретарю Совета безопасности Украины Александру Турчинову. Его собираются показательно судить.
Об этом Telegram-каналу Mash 25 февраля сообщили источники в Минобороны.
Турчинова хотят судить за военные преступления и развязывание войны на востоке страны.
Ранее политик заявлял, что при президенте Владимире Зеленском вооруженные силы Украины ослабли по сравнению с временами президентства Петра Порошенко.
С 23 февраля по 7 июня 2014 года Турчинов временно исполнял обязанности президента. Во время его нахождения на посту произошло присоединение Крыма к РФ.
25 февраля на Украине прогнозируют самый тяжелый день. Некоторое время назад стало известно о заходе украинских войск в Киев.
Россия начала военную операцию 24 февраля. Говорилось, что к сегодняшнему утру Киев задумывали взять, однако операция идет медленнее и сложнее.