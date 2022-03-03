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Политика
Российская и украинская переговорные делегации договорились по главному вопросу
3 марта, 2022 21:17
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Belta news agency/XinHua/Global Look Press
Российская и украинская переговорные делегации договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.
Россия и Украина в кротчайшие сроки создадут каналы связи для взаимодействия и организации гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения.
По словам Мединского, по некоторым вопросам удалось найти взаимопонимание. Главный на сегодняшний день вопрос, который удалось решить - это «спасение людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений».
Стороны договорились о продолжении переговоров, запланирован третий раунд, пишет «ПолитЭксперт».
Российские военные объявили о режиме тишины для эвакуации мирных граждан с Украины.
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