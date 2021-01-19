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Российская делегация перед началом слушаний в ПАСЕ по Навальному гордо ушла

Лилия Караева
19 января, 2021 15:40
2 мин
Заседание ПАСЕ
Wikimedia

Делегация из России в последний момент отказалась участвовать в слушаниях Парламентской ассамблеи Совета Европы по отравлению оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщил соратник политика Леонид Волков: по его словам, делегаты из Москвы «гордо сказали, что уходят».

Автор доклада ПАСЕ по отравлению Жак Мер заявил, что глава российской делегации Петр Толстой уведомил его об отказе от участия еще вчера.

Получить оперативный комментарий двух членов делегации - депутата Госдумы Леонида Калашникова и сенатора Александра Башкина - не удалось. Калашников уклонился отвечать на вопрос «Открытых медиа» о причинах отказа, сославшись на то, что находится на заседании.

Мер в начале выступления сказал: «Я пригласил представителей России поучаствовать в слушаниях, но господин Толстой проинформировал меня, что с их стороны никто участвовать не будет. Я просил не один раз, но, к сожалению, они отказались, и никто не сможет представить сегодня российскую позицию и задать собственные вопросы и ответить на вопросы приглашённых сторон».

Накануне суд арестовал Алексея Навального на 30 суток. В Кремле назвали причину ареста.

темы
Россия
Алексей Навальный
отказ
ПАСЕ
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