Российская авиакомпания наказала Беларусь прекращением полетов
Крупнейшая грузовая авиакомпания «Волга-Днепр» из России отказалась от полетов через территорию Беларуси из-за требований и санкций властей Великобритании.
«Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Беларуси», - сообщил представитель перевозчика.
Решение было принято вскоре после получения 21 июня письма от британского управления гражданской авиации.
Источник, близкий к авиакомпании заявил, что перевозчик действует в соответствии с предписанием Лондона, поскольку «неукоснительно соблюдает все международные правила», передает РБК.
Напомним, санкции против белорусских компаний, в том числе провайдера аэронавигационных услуг «Белаэронавигация», были введены Евросоюзом, Великобританией и США из-за принудительной посадки рейса авиакомпании Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем и Софьей Сапегой на борту.
Как сообщалось, молодой человек и его спутница начали сотрудничать со следствием.