«Роскосмос» не отдаст российских космонавтов для экспериментов на кораблях Boeing Starliner
«Роскосмос» отказался отправлять российских космонавтов на американских кораблях Boeing Starliner. Об этом заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.
По его словам, даже если удастся договориться с НАСА о перекрестных полетах, «Роскосмос» совершенно точно «не посадит» российского космонавта в Starliner. «Мы не можем рисковать их жизнями», - сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».
Рогозин объяснил свое категоричное решение тем, что американский корабль аварийно слетал в первый раз, а второй раз вообще не смог летать.
Инициаторами в вопросе о перекрестных полетах является NASA, поскольку это выгодно американцам, которые не хотят «терять навыки полета на российских кораблях».
Суть перекрестных полетов на МКС заключается в том, что российская сторона отправляет американского астронавта взамен на то, чтобы один россиянин летал на американском Crew Dragon.
«Роскосмос» отправит к МКС корабль «Прогресс» по самой быстрой схеме.