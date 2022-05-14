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«Роскосмос» отправит к МКС корабль «Прогресс» по самой быстрой схеме
14 мая, 2022 12:32
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Roscosmos/via Globallookpress.com
Впервые грузовой корабль «Прогресс» будет отправлен к Международной космической станции (МКС) по максимально короткой схеме полета. Об это сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Отправка грузового корабля «Прогресс» к МКС запланирована на 26 октября 2022 года.
Традиционным маршрутом к МКС является двухветковая схема: корабль делает 34 оборота вокруг Земли. По ней был установлен рекорд скорости полета. 14 октября 2020 года «Союз МС-17»14 долетел до станции за 3 часа 3 минуты.
По словам Рогозина, осенью этого года планируется отправить «Прогресс» по одновитковой схеме полета, пишет «РИА Новости».
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