Роль «клоуна и марионетки»: полковник ЛНР заявил об отсутствии власти у Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский фактически не имеет власти над армией страны.
Как считают эксперты, положение дел трудно назвать стабильным. Так, отставной подполковник Народной милиции Луганской народной республики Виталий Киселев сообщил, что на бумаге Вооруженные силы Украины находятся под контролем МВД, однако само министерство давно подчиняется США и Великобритании.
По словам политика, Зеленский продолжает занимать пост главы государства лишь номинально, выполняя роль «клоуна и марионетки». По словам Киселева, все в армии знают, что Зеленский не имеет никакой власти над военнослужащими Украины, сообщает телеканал «360».
Владимир Зеленский хочет построить стены на границе с Донбассом и передать России территорию страны, считают представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».