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Политика
РАДА: Владимир Зеленский хочет передать России часть Украины
26 июня, 2021 08:14
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Sergey Starostenko/Global Look Press
Владимир Зеленский хочет построить стены на границе с Донбассом и передать России территорию страны, считают представители партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».
«Власть Зеленского готова отказаться от Донбасса, потому что не может вести диалог и выполнить свои обязательства перед народом Украины», - говорится в комментарии представителей партии.
Депутаты предполагают, что президент страны может использовать усталость украинцев от войны и в итоге на референдуме будет принято решение о «расчленении страны».
Ранее Владимир Зеленский заявил, что вопрос о строительстве стены будет решаться на референдуме, но только в случае дипломатических неудач, пишут РИА «Новости».
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