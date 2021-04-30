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Политика

Родная страна Филиппа Киркорова готова открыться российским туристам

Артем Денисов
30 апреля, 2021 03:23
1 мин
Артем Денисов
30 апреля, 2021 03:23
1 мин
pixabay.com
pixabay.com

1 мая Болгария начнет принимать иностранных туристов.

Однако это не касается граждан Индии, Бангладеша, Бразилии и африканских государств.

Приезжающие в страну, независимо от гражданства, должны иметь документ о завершении вакцинации против коронавируса, либо положительный ПЦР-тест.

Ранее в МИД Болгарии сообщили, что консульские службы смогут начать оформление виз россиянам сразу после распоряжения властей, сообщает ТАСС.

Тем временем, Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от коронавируса туристов от обязательства сдавать ПЦР-тесты.

Ранее по теме:  Туристы в шоке. Голикову просят отменить двойные тесты на коронавирус
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ТЕГИ
Туризм
Болгария
Вакцинация
Туристы
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