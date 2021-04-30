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Политика
Родная страна Филиппа Киркорова готова открыться российским туристам
30 апреля, 2021 03:23
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pixabay.com
1 мая Болгария начнет принимать иностранных туристов.
Однако это не касается граждан Индии, Бангладеша, Бразилии и африканских государств.
Приезжающие в страну, независимо от гражданства, должны иметь документ о завершении вакцинации против коронавируса, либо положительный ПЦР-тест.
Ранее в МИД Болгарии сообщили, что консульские службы смогут начать оформление виз россиянам сразу после распоряжения властей, сообщает ТАСС.
Тем временем, Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась к главе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяне Голиковой с просьбой освободить привитых от коронавируса туристов от обязательства сдавать ПЦР-тесты.
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