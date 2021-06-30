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Политика
«Рискуете быть съеденными»: Владимир Путин пригрозил коллегам
30 июня, 2021 16:32
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Kremlin Pool/Global Look Press
Во время ежегодной прямой линии президента России Владимира Путина попросили перечислить полюбившиеся ему произведения. Лидер государства вспомнил о восточнославянской народной сказке «Колобок» и провёл параллель с госслужащими.
Он призвал их не зазнаваться и не принимать за чистую воду льстивые речи, поскольку это может негативно отразится на их жизни и карьере.
«Как только вы будете погружаться в соответствующие состояния под воздействием того, что вам говорят, рискуете быть съеденными», — заявил глава РФ.
Он добавил, что к любимые произведениям мог бы отнести роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир», а также Первый концерт Петра Чайковского.
Ранее Владимир Путин заявил, что мало чем отличается от простых граждан.
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