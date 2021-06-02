РФ и США пытаются согласовать президентское заявление для Женевы. Но картину может кое-что подпортить
Россия и США пытаются согласовать совместное президентское заявление для Женевы, где 16 июня состоится встреча глав государств Владимира Путина и Джо Байдена. Если стороны договорятся, это будет достижением - предыдущей американской администрации не удалось этого сделать.
О работе над коммюнике рассказали источники в Москве и Вашингтоне. О чем будет идти речь в совместном заявлении, не раскрывается.
Один из собеседников полагает, что содержание документа будут «шлифовать» до самой встречи, пишет «Коммерсантъ».
Подготовку к встрече могут омрачить новые санкции США из-за оппозиционера Алексея Навального. Впрочем, их могут отложить.
В 2018 году саммит Путина и Дональда Трампа завершился без совместного заявления. Российская сторона подготовила коммюнике, но его забраковали американцы.
Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не питает иллюзий по поводу встречи. Он заявлял, что «исторических решений» по итогам саммита Путина и Байдена не будет.