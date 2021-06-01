Лавров рассказал про «исторические решения» от будущего разговора двух ведущих ядерных держав
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Он указал на важность разговора «двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц».
Лавров признался - Россия не строит иллюзий по поводу прорывов в отношениях двух стран.
«Мы не строим иллюзий, и мы не стараемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства. Его цитирует РБК.
Он рассчитывает, что стороны обменяются мнениями об угрозах для обоих государств.
Ранее в США заявляли, что не ждут положительных последствий саммита президентов. Американская сторона прогнозировала «тяжелый разговор» с связи с разногласиями между Путиным и Байденом по целому ряду вопросов.
В марте Байден утвердительно ответил на вопрос, «убийца ли Путин?»