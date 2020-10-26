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Решение президента Украины Владимира Зеленского дожидаться вакцину от COVID-19 из Европы разделяют не все. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и вовсе называет бездействие лидера государства в этой области маразмом.

По мнению Медведчука, в России уже провели две фазы испытаний отечественной вакцины, и довольно успешно. Он подчеркнул, что украинцам приходится «участвовать в опытах каких-то заграничных дядь», вместо того чтобы воспользоваться вакциной против коронавирусной инфекции, разработанной учеными в РФ.

«А мы изобретаем велосипед. В этом – весь маразм действий Зеленского и его команды», – написал Виктор Медведчук в своем Facebook-аккаунте.

Ранее сообщалось, что глава политсовета вместе со своей семьей привился вакциной от коронавируса российского производства. Зеленский призвал не верить предвыборным инициативам политиков, которые «вакцинируются непроверенными средствами». По его словам, «настоящая вакцина» будет получена Киевом от Евросоюза.