Вердикт Всемирного конгресса о признании не «Cпутника V» лучшей вакциной «задел» Путина

Политика

Президент России Владимир Путин прокомментировал решение Всемирного конгресса вакцин о признании американского препарата от коронавируса Moderna лучшим в мире. Он поспешил заявить, что надежность заокеанской вакцины под вопросом.

Во время общения с вице-премьером Татьяной Голиковой Путин сказал: «Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna... Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный».

По мнению Путина, оценить препарат можно «только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов». Слова Путина приводит ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что российские вакцины надежны сейчас, так как в их основе лежат применяемые десятилетиями технологии.

Ранее сообщалось, что «Спутник V» попал в шорт-лист номинации, но не победил. Всемирный конгресс выделил вакцину Moderna, не уточнив критерии выбора.