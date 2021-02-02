Политика

Подавляюще большинство украинцев (80 процентов) считают, что страна движется в неправильном направлении. Почти половина опрошенных высказались за необходимость проведения досрочных выборов президента Украины.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», 45,8 процентов опрошенных считают, что нужно провести досрочные выборы президента, против - 43,1 процента.

Действующего президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы лишь 25,6 процента опрошенных, если бы выборы прошли в ближайшее время. За главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука проголосовали бы 15,5 процента респондентов, пишет «РИА Новости».

США перестали быть «светочем демократии» для Владимира Зеленского.