Рейсы в Сочи оказались под угрозой закрытия из-за действия властей
Авиаперевозчики России не исключают, что могут отменить около половины своих рейсов в Краснодарский край, так как невозможно проводить ПЦР-тестирование на коронавирус членов экипажа.
Так, бортпроводники и пилоты больше не будут размещаться в отелях без наличия сертификата о вакцинации. При этом перевозчики не смогут обеспечить всех ПЦР-тестированием каждые три дня.
Генеральный директор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева освободить летные экипажи от необходимости сдавать тесты на COVID-19 при заселении в гостиницы, сообщает РБК.
Напомним, с 1 июля в отели региона заселят при предоставлении сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста, с 1 августа «курорт» будет доступен только привитым гражданам. На этом фоне туристы отменяют поездки в Краснодарский край.