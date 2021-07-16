Регионам дали два дня на «решение» звучавшей в ходе прямой линии с Путиным проблемы
Регионы за два дня должны разработать предложения по снижению стоимости пяти продуктов: моркови, лука, картофеля, свеклы и капусты. Соответствующее задание «спустила» партия «Единая Россия».
На 19 июля намечено совещание с руководством правительства и губернаторами, на котором будут озвучены конкретные меры.
Секретарь генсовета партии Андрей Турчак заметил, что обращения о крайне высоких ценах на основные продукты идут «буквально через одно». Он считает недопустимым объяснять рост цен экономическими причинами, погодными условиями или пандемией.
«Прошу оперативно в течение двух суток подготовить свои предложения и отработать их со своими губернаторами», - сказал Турчак, пообещав не ограничиться одними федеральными мерами. Его цитирует РИА Новости.
Обращение о росте цен поступало на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным. Главе государства задали вопрос, почему бананы из Эквадора стоят дешевле российской моркови.
Ранее сообщалось, что цена на бананы достигла рекордных с 2016 года значений.