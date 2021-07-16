Рост цен на бананы в России этим летом бьет рекорды
Стоимость бананов в России достигла максимальных значений с 2016 года. Цена самого покупаемого фрукта стремительно росла в последние месяцы: в июне она составила 84,1 рубля, когда традиционно эти фрукты дешевеют.
Пик был зафиксирован в апреле, когда бананы стоили 89,3 рубля. Ценовой максимум фиксировался в 2015 году, когда один килограмм подорожал до 96,2 рублей.
Данные о стоимости бананов привел Росстат. Подорожание в рознице зафиксировала исследовательская компания GfK: по ее сведениям, в мае бананы стоили 77 рублей - это на 10% выше прошлогодних цен.
Подорожание объясняется сочетанием факторов. Среди них - сложности с логистикой, дефицит поставок из Эквадора, пандемия и ослабление рубля к доллару, пишет РБК.
Вопрос о ценах на бананы задавался президенту России Владимиру Путину во время прямой линии в конце июня. Россиянка спросила, почему цены на фрукт из Эквадора ниже, чем на морковь из соседнего региона. Глава государства назвал рост цен мировым трендом. Россия вынуждена закупать морковь за границей, так как своей не хватило.