Реформы породят несколько новых государств: экс-помощник Путина описал грядущие политические «чудеса»
Бывший помощник президента России Владислав Сурков дал политический прогноз до 2021 года. Он предвещает несколько войн и появление новых видов государств, которые окрепнут к началу XXII века.
Сурков полагает: грядущее столетие станет временем активного дележа и «колонизации» киберпространства, то есть «i-империализма». В этом контексте произойдет несколько войн, в том числе ядерная.
Цель ее участников - борьба за «американское наследство». После войн образуется новая система распределения господства и подчинения в мире.
По мнению Суркова, в конце века «реформы и революции породят несколько новых видов государств». Уже к началу следующего века нас ждут окрепшие развитые страны, сказано в публикации издания «Актуальные комментарии».
Ранее президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли 28 дорожных карт по интеграции. Белорусский лидер исключил поглощение одной страны другой. Лукашенко предложил интегрироваться на новых принципах.