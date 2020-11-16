Новости Политика
Политика
Реджеп Эрдоган хочет отправить турецких военных в Азербайджан
16 ноября, 2020 12:04
1 мин
фото: Flickr
Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об отправке турецких военных в Азербайджан.
Указ Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен на рассмотрение в парламент Турции, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Карабах был и остаётся армянским. Об этом в интервью «Русской планете» заявил советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.
Также он рассказал о возможных провокациях и продолжится ли война Армении и Азербайджана.
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
1 мин