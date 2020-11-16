Реджеп Эрдоган хочет отправить турецких военных в Азербайджан

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Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ об отправке турецких военных в Азербайджан.

Указ Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан направлен на рассмотрение в парламент Турции, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Карабах был и остаётся армянским. Об этом в интервью «Русской планете» заявил советник президента Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.

Также он рассказал о возможных провокациях и продолжится ли война Армении и Азербайджана.