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Политика
Реджеп Эрдоган готов передать России используемую ВВС США военную базу Инджирлик
27 апреля, 2021 09:59
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Kremlin Pool/Global Look Press
Лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский раскрыл планы турецких властей. Как оказалось, они намереваются передать России военную авиабазу Инджирлик, используемую ВВС США и ВВС Турции.
«Когда я встречался с Эрдоганом, он обмолвился, что готов передать России базу Инджирлик», – сказал Жириновский в прямом эфире программы СоловьёвLive.
Также политик подчеркнул, что у турецкого лидера нет союзников, но Россия могла бы пойти ему навстречу.
Ранее в Турции призвали признать полуостров Крым российским.
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