Реджеп Эрдоган готов передать России используемую ВВС США военную базу Инджирлик

Политика

Лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский раскрыл планы турецких властей. Как оказалось, они намереваются передать России военную авиабазу Инджирлик, используемую ВВС США и ВВС Турции.

«Когда я встречался с Эрдоганом, он обмолвился, что готов передать России базу Инджирлик», – сказал Жириновский в прямом эфире программы СоловьёвLive.

Также политик подчеркнул, что у турецкого лидера нет союзников, но Россия могла бы пойти ему навстречу.

Ранее в Турции призвали признать полуостров Крым российским.