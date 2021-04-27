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Реджеп Эрдоган готов передать России используемую ВВС США военную базу Инджирлик

Марьям Ибрагимова
27 апреля, 2021 09:59
1 мин
Марьям Ибрагимова
27 апреля, 2021 09:59
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Лидер Либерально-демократической партии РФ Владимир Жириновский раскрыл планы турецких властей. Как оказалось, они намереваются передать России военную авиабазу Инджирлик, используемую ВВС США и ВВС Турции.

«Когда я встречался с Эрдоганом, он обмолвился, что готов передать России базу Инджирлик», – сказал Жириновский в прямом эфире программы СоловьёвLive.

Также политик подчеркнул, что у турецкого лидера нет союзников, но Россия могла бы пойти ему навстречу.

Ранее в Турции призвали признать полуостров Крым российским.

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ТЕГИ
Турция
ЛДПР
Реджеп Эрдоган
Владимир Жириновский
Россия
Инджирлик
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