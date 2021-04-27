В Турции призвали признать Крым российским

Политика

В Турции предложили признать Крым российским в ответ на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи.

Лидер партии Vatan Озгюр Бурсалы обратился к правительству и заявил о необходимости ответа на действия США. На митинге в Анкаре прозвучал призыв закрыть американские военные базы «Инджирлик» и «Кюреджик» в Турции.

Также было предложено начать дипломатические контакты с Россией, по вопросу признания Крыма российским, пишет «ПолитЭксперт».