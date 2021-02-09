Политика

Новость о новом пакете соцподдержки россиян перед осенними выборами прокомментировали в правительстве России. В пресс-службе кабмина сделали акцент на том, что перечень инструментов поддержки «постоянно расширяется».

В сообщении говорится: «Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения - основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан».

Выплаты, как считают в правительстве, «тесно связаны с национальными целями развития страны, сформулированными президентом».

В кабмине напомнили о реализации целого ряда мер поддержки населения - от выплат и льгот до предоставления содействия в переобучении и трудоустройстве, пишет РИА Новости.

Накануне стало известно о подготовке новых выплат россиянам, чтобы нейтрализовать недовольство жителей перед осенними выборами в Госдуму.