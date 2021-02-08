Власти решили «купить» благосклонность россиян в преддверии выборов

Политика

Источник агентства Reuters сообщил, что власти РФ готовят новый пакет соцподдержки россиян. Так они надеются нейтрализовать недовольство жителей.

«Российские власти рассматривают новый пакет социальных расходов на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов (500 миллиардов рублей), чтобы решить проблему недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами», — сообщает Reuters.

По данным источника, о новых мерах будет объявлено во время обращения президента Владимира Путина. Власти хотят показать, что они осведомлены о финансовых проблемах россиян и якобы готовы потратить на их решение до 0,5% от прогнозируемого валового внутреннего продукта РФ на 2021 год.

Официального подтверждения представленной Reuters информации пока нет, сообщает «Фонтанка».

Отметим, что возможные меры поддержки россиян появятся на фоне выборов в Государственную думу, которые должны пройти в сентябре 2021 года.