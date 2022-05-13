Реакция на санкции против Алины Кабаевой не заставила себя долго ждать – ответ РФ практически молниеносный
Министерство иностранных дел РФ выпустило официальную рекомендацию относительно Великобритании. Гражданам России ездить в эту страну не рекомендуется, поскольку у неё «недружественный курс». Примечательно, что сообщение от МИД РФ появилось вскоре после объявления Великобританией новых санкций, затрагивающих ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина.
По мнению МИДа, Лондон продемонстрировал «крайне недружественный курс». В связи с этим и «во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем», ведомство призвало россиян отказаться от оформления британских виз и визитов в Великобританию.
В то же время в МИДе добавили, что в последнее ведомству поступают многочисленные жалобы от граждан, которые не могут получить британскую визу. МИД пригрозил, что в отношении англичан будет «действовать таким же образом», отмечает «Интерфакс».
Отметим, незадолго до заявления российского МИД Великобритания объявила новые санкции против России. На этот раз они затронули бывшую гимнастку Алину Кабаеву, которая называется «любовницей» российского президента. В Лондоне решение объяснили тем, что экс-спортсменка занимает пост председателя медиахолдинга «НМГ», рассказывает «360».
Также меры введены против бабушки Кабаевой Анны Зацеплиной, бывшей супруги Путина Людмилы Очеретной и других близких главе РФ лиц.