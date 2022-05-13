Новости – Политика
Политика
Под санкции Британии попали Алина Кабаева и бывшая жена Путина с другими родственниками президента
13 мая, 2022 13:26
1 мин
1 мин
Alexander Wilf/Russian Look/Globallookpress
В новый список британских санкций попали гимнастка Алина Кабаева, а также бывшая жена президента России Людмила Очеретная. В перечне указаны и другие родственники российского лидера.
Список публикует РИА Новости в Telegram.
В нем 12 фамилий, включая Романа Путина - двоюродный брат президента.
В списке упоминается бабушка Алины Кабаевой - Анна Зацеплина.
Ранее The Wall Street Journal писал, что США подготовили санкции против Кабаевой, но боятся их вводить. Американские власти опасаются, что глава России Владимир Путин «отреагирует агрессивно».
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости