Разъяренный белорусский «диктатор» потребовал головы провинившихся
15 июня президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Оршанский мясоконсервный комбинат. В ходе рабочей поездки выяснилось, что предприятие не успело запустить строящийся цех в установленные сроки. Это вызвало резкую реакцию главы республики.
Изначально новое производственное помещение планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2020 года. В связи с пандемией коронавируса, срок был перенесен на 1 июля 2021 года. Закончить цех к этой дате также не удалось. Теперь запустить мощности хотят в эксплуатацию в ноябре.
Провал сроков не остался без гнева Лукашенко. Президент потребовал личной ответственности тех, кто виновен в срыве задач.
«Вы провалили! — заявил глава Беларуси. — Значит, найти мое решение: там конкретно — ответственные, кто должностями, кто головой за что отвечает».
«За невыполнение поручения должны ответить лично», — приводит слова Лукашенко «БелТа».
Ранее стало известно, что страны ЕС и США решили заставить режим Лукашенко ответить за инцидент с иностранным самолетом.