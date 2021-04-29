Рассказавшего Владимиру Путину о высокой зарплате врача обвинили в игре на публику. Сумма удивила

Политика

Зарплата сотрудников скорой помощи, которую назвали президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи в Пушкине, удивила профсоюз медиков. Чтобы получить хотя бы 60% от озвученных сумм, работникам нужно «повкалывать».

Об этом сказала председатель петербургской ячейки профсоюза медработников «Действие» Виктория Михеева.

Накануне по «Первому каналу» показали репортаж о визите Путина в Пушкин, где президент осмотрел новое здание скорой помощи. Его сопровождал реаниматолог Виктор Руцкий.

Президент спросил у него, сколько тот зарабатывает. Руцкий ответил, что в месяц с надбавками получается около 170 тыс. рублей, у фельдшеров - «может, чуть меньше».

Михеева назвала сцену с оглашенными выплатами игрой на публику. По ее мнению, реаниматолог не указал, на сколько ставок работает. Зарплата фельдшера на одной ставке без категории - около 50 тыс. рублей. При наличии стажа и категорий можно получить 70 тыс.

Собеседница «Росбалта» добавила, что и с учетом ковидных выплат «даже стольника не будет».

Во время визита Путин сравнил российскую медицину с иностранной и расказал, «чего в других странах нет».