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Политика
Путин сравнил российскую медицину с иностранной и сказал «чего в других странах нет»
28 апреля, 2021 15:43
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Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в Санкт-Петербурге сравнил российскую и иностранную медицину. Он отметил два преимущества медпомощи в родной стране.
Во-первых, Путин констатировал «хороший уровень подготовки, начиная от младшего, среднего и врачебного». Во-вторых, в России «есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет».
Президент сделал вывод, что российская система оказалась «устойчивее, лучше подготовлена и более мобильна и более гибкая» в ситуации пандемии.
Видео визита Путина опубликовал кремлевский пул в своем Telegram.
Ранее президент России сделал вторую прививку от коронавируса. Он не стал скрывать реакцию на вакцину.
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