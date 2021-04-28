Путин сравнил российскую медицину с иностранной и сказал «чего в других странах нет»

Политика

Президент России Владимир Путин во время посещения станции скорой помощи в Санкт-Петербурге сравнил российскую и иностранную медицину. Он отметил два преимущества медпомощи в родной стране.

Во-первых, Путин констатировал «хороший уровень подготовки, начиная от младшего, среднего и врачебного». Во-вторых, в России «есть поликлиническая сеть, чего в других странах нет».

Президент сделал вывод, что российская система оказалась «устойчивее, лучше подготовлена и более мобильна и более гибкая» в ситуации пандемии.

Видео визита Путина опубликовал кремлевский пул в своем Telegram.

Ранее президент России сделал вторую прививку от коронавируса. Он не стал скрывать реакцию на вакцину.