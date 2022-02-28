Новости – Политика
Политика
Раскрыто требование Украины по Крыму на переговорах с Россией
28 февраля, 2022 16:09
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Kremlin Pool/Global Look Press
Стало известно о требовании Украины по Крыму на переговорах с Россией, которые проходят в Гомельской области. Ранее говорилось, что киевские власти запросят прекращение огня и вывода российских войск с украинской территории.
Украина потребовала вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Это подтвердили РБК в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Переговоры украинской и российской делегаций проходят 28 февраля. Первоначально место встречи не было известно, но СМИ всё узнали.
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