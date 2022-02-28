Новости – Политика
Политика
СМИ случайно рассекретили место встречи делегаций РФ и Украины
28 февраля, 2022 16:09
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Youtube / RT
Делегации РФ и Украины предположительно проводят встречу в поселке Лясковичи Гомельской области. Такое предположение следует из трансляции канала RT в Youtube.
Канал ведет трансляцию, которая называется «Гомельская область на фоне продолжения российско-украинских мирных переговоров». При этом в кадре продолжительное время было видно название комплекса под названием Лясковичи. Примечательно, что позднее оператор передвинул камеру в сторону так, чтобы название больше не попадало в кадр.
Напомним, официально место встречи не стали афишировать по соображениям безопасности.
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