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Политика

Раскрыты сроки создания российского списка недружественных стран

Артем Денисов
28 апреля, 2021 05:24
1 мин
Артем Денисов
28 апреля, 2021 05:24
1 мин
MFA Russia/via Globallookpress.com
MFA Russia/via Globallookpress.com

Кабмин России в скором времени представит список недружественных стран.

Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, критерии понятны, ждать осталось недолго. «У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», - сказал глава внешнеполитического ведомства России, передает РИА «Новости».

Напомним, в МИД России создают список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, в него уже входят США.

«Список сейчас формируется. Естественно, в списке фигурируют США», - заявила Захарова.

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