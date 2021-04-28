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Политика
Раскрыты сроки создания российского списка недружественных стран
28 апреля, 2021 05:24
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MFA Russia/via Globallookpress.com
Кабмин России в скором времени представит список недружественных стран.
Как сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, критерии понятны, ждать осталось недолго. «У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Так что, думаю, ждать осталось недолго», - сказал глава внешнеполитического ведомства России, передает РИА «Новости».
Напомним, в МИД России создают список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, в него уже входят США.
«Список сейчас формируется. Естественно, в списке фигурируют США», - заявила Захарова.
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