Мария Захарова: Власти России создают список недружественных стран

Политика

В МИД России создают список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, в него уже входят США.

«Список сейчас формируется. Естественно, в списке фигурируют США», - заявила Захарова. Весь список таких стран будет опубликован после распоряжения правительства РФ, добавила она.

Захарова считает, что формирование такого списка – вынужденная мера в ответ на действие других государств. По словам представителя российского МИД, власти страны таким образом защищают Россию от враждебных действий извне, пишет ТАСС.