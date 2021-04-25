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Политика

Мария Захарова: Власти России создают список недружественных стран

Сергей Михневич
25 апреля, 2021 16:37
1 мин
Сергей Михневич
25 апреля, 2021 16:37
1 мин
MFA Russia/Globallookpress.com
MFA Russia/Globallookpress.com

В МИД России создают список недружественных стран, которым запретят нанимать россиян на работу в посольства и консульства. Как заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, в него уже входят США.

«Список сейчас формируется. Естественно, в списке фигурируют США», - заявила Захарова. Весь список таких стран будет опубликован после распоряжения правительства РФ, добавила она.

Захарова считает, что формирование такого списка – вынужденная мера в ответ на действие других государств. По словам представителя российского МИД, власти страны таким образом защищают Россию от враждебных действий извне, пишет ТАСС.

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ТЕГИ
МИД
Мария Захарова
Россия
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