Раскрыты подробности «битвы» лимузинов лидеров двух держав на историческом саммите
После саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена СМИ раскрыли подробности «битвы» кортежей двух лидеров. В ней «столкнулись» бронированный «Кадиллак» хозяина Белого дома и неуязвимая российская «копия Роллс-Ройса».
О машинах написал британский таблоид Daily Mail. В его статье «Битвой титанов» раскрыты особенности машин, на которых прибыли на исторический саммит Путин и Байден.
«Кадиллак» американского президента стоимостью 1,5 млн долларов может похвастаться 20-сантиметровой броней, которая выдерживает взрыв бомбы. Внутри есть безопасная кислородная система и даже запас собственной крови Байдена. Машина выдерживает биологическую и химическую, а также пулевую атаку.
Aurus Senat Путина внешне вдохновлен седанами Роллс-Ройс. Стоимость машины для гражданских лиц составляет 245 тыс. долларов, хотя версия Путина стоит дороже, заявляет автор материала. Машина выдерживает бомбовый удар.
Оба автомобиля напичканы секретными устройствами, заключил автор.
Ранее сообщалось, что Байден дал России 182 дня после общения с Путиным в Женеве.