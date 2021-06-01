Раскрыты планы Владимира Зеленского на «расправу» в Донбассе
Лидер Украины Владимир Зеленский намерен начать большую войну в Донбассе и буквально расправиться с регионом руками неонацистов, сообщил бывший украинский премьер Николай Азаров.
По его словам, весной власти страны собирались предоставить возможность радикалам устроить бойню в Донбассе.
Как отметил бывший глава правительства, на линии разграничения сосредоточили ударную группировку из 136 тысяч военнослужащих, более 500 танков, а также ракетных систем.
Таким образом, планировалось в очень короткое время атаковать Донбасс, что не позволило бы России оказать помощь, сообщает агентство «Говорит Москва».
В конце апреля стало известно о размещении порядка десяти единиц военной техники вооруженных сил Украины на подконтрольной республике территории Донбасса.