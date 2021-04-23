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Политика
Раскрыта цель инициативы властей о введении выплат беременным россиянкам
23 апреля, 2021 00:35
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Предложение российского президента Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами в размере 6 тысяч 350 рублей в месяц направлено на решение демографических проблем страны.
Как заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, это должно стимулировать рождаемость.
Она отметила, что инициатива президента поможет беременным, попавшим в сложную ситуацию, передает ТАСС.
Напомним, Владимир Путин 21 апреля в своем послании Федеральному собранию назвал сбережение россиян - высшим национальным приоритетом. Глава государства отметил, что Россия должна выйти на устойчивый рост численности населения.
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