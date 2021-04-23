Раскрыта цель инициативы властей о введении выплат беременным россиянкам

Политика

Предложение российского президента Владимира Путина о введении выплат беременным женщинам с низкими доходами в размере 6 тысяч 350 рублей в месяц направлено на решение демографических проблем страны.

Как заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, это должно стимулировать рождаемость.

Она отметила, что инициатива президента поможет беременным, попавшим в сложную ситуацию, передает ТАСС.

Напомним, Владимир Путин 21 апреля в своем послании Федеральному собранию назвал сбережение россиян - высшим национальным приоритетом. Глава государства отметил, что Россия должна выйти на устойчивый рост численности населения.