Раскрыт главный сигнал Западу в послании Владимира Путина

Политика

Западные страны ожидали услышать «пламенные речи» от российского президента Владимира Путина во время оглашения послания Федеральному собранию, однако вместо этого лидер России дал другой, более важный сигнал.

Как сообщил политолог Марат Баширов, важные тезисы касались социальной политики в стране, много вопросов было связано с бизнесом и инвестклиматом. Все это «мало кто ожидал услышать», считает эксперт. «А президент говорил, что мы собираемся заниматься устройством внутренней жизни. И это, пожалуй, самый главный сигнал, который услышали на Западе», – сказал политолог.

«Обратите внимание, он не назвал ни одну страну, с которой у нас якобы есть трения, хотя на самом деле это провокации с их стороны. Он не назвал ни одну фамилию главы иностранного государства, включая господина Байдена», - отметил Баширов, сообщает «Рен ТВ».

Послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию было ориентированным на внутреннюю повестку, а не на оглашение жесткого внешнеполитического курса, который мог бы серьезно усилить санкционные и геополитические риски.

Эти ожидания не оправдались. По этой причине российские рынки позитивно восприняли тот факт, что внешнеполитическая часть речи Путина не была в центре внимания.