Рамзан Кадыров в ответ на рекомендации Владимира Путина общаться с народом тоже дал совет
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о необходимости губернаторам регионов проводить прямые линии.
Он подчеркнул, что регулярно проводит прямые эфиры в своих социальных сетях, где общается с местными жителями, а чиновники каждую неделю также в прямом эфире телеканала «Грозный» отвечают на неудобные вопросы граждан. После журналисты следят за реальными делами выступивших перед людьми госслужащих, не позволяя им кормить местных жителей обещаниями.
«С этим вопросом в Чеченской Республике все налажено на самом высоком уровне. Советую федеральным каналам перенять опыт ЧГТРК», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее Кадыров «вычислил» оскорбившего его школьника во время прямого эфира и заставил извиниться. Встать на колени пришлось всей семье мальчика.